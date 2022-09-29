Зрители в шоке: не поверите, какие страсти скрываются за кадром корейских дорам

Корейские дорамы пользуются большой популярностью. Одна из причин этого — неизбитые темы и незамысловатые сюжеты, где страсти накаляются до предела. Как оказалось, не все спокойно и за кадром большинства проектов.

Зачастую звезды корейского кинематографа мечтают сняться в одном проекте со своими коллегами, от которых фанатеют. Удается это далеко не всем, но есть и счастливчики. В качестве примера можно привести историю Сон Джун Ки, который был большим поклонником Сон Хе Ге, чье появление в «Полном доме», вышедшем в 2004 году, произвело немыслимый фурор.

В те годы Джун Ки был всего лишь студентом, который, впрочем, оказался готов на многое ради того, чтобы засветиться вместе с актрисой на одной съемочной площадке. Вскоре поклонник Сон Хе Ге и сам стал звездой экрана.

В 2016 году он все же добился своего и снялся вместе со своим кумиром в дораме под названием «Потомки солнца». В проекте знаменитости сыграли главные роли, но и это еще не все. Впоследствии они поженились. Впрочем, у этой истории любви был печальный конец: в итоге супруги приняли решение о разводе, чем немало шокировали поклонников.