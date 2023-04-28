Зрители в шоке: этот турецкий сериал побил все рекорды «Великолепного века»
Россиянки поют телехиту дифирамбы.
Турецкие сериалы уверенно захватывают внимание мировой публики. «Великолепный век» был только разминкой, ведь ему на смену пришли новые яркие проекты.
Зрители остались в восторге от мелодраматического сериала «Зимородок». В центре сюжета находится парень по имени Ферит. Он утопает в роскошной жизни и избегает любой ответственности. Дед Ферита, опечаленный безалаберностью внука, решает найти ему невесту. Миссия исправить «плохого мальчика» ложится на плечи скромной девушки Сейран, мечтающей стать врачом.
«Зимородок» обрел огромную популярность у российской аудитории. У сериала высокий рейтинг, и телехит может посоперничать даже с «Великолепным веком».
Вот какие отзывы оставили зрители после просмотра «Зимородка»:
«Сериал классный! Затягивает с первых моментов, интриги, любовь», «Эмоционально сложный сериал, потому что героев с идеальным характером тут нет. Но с их шикарной актерской игрой даже за тяжелыми эпизодами наблюдать очень интересно», «Любителям турецких сериалов подходит к просмотру, рейтинг высокий — даже круче, чем у „Ветреного“».