Зрители в шоке: этот турецкий сериал побил все рекорды «Великолепного века»

Турецкие сериалы уверенно захватывают внимание мировой публики. «Великолепный век» был только разминкой, ведь ему на смену пришли новые яркие проекты.

Зрители остались в восторге от мелодраматического сериала «Зимородок». В центре сюжета находится парень по имени Ферит. Он утопает в роскошной жизни и избегает любой ответственности. Дед Ферита, опечаленный безалаберностью внука, решает найти ему невесту. Миссия исправить «плохого мальчика» ложится на плечи скромной девушки Сейран, мечтающей стать врачом.

«Зимородок» обрел огромную популярность у российской аудитории. У сериала высокий рейтинг, и телехит может посоперничать даже с «Великолепным веком».

Вот какие отзывы оставили зрители после просмотра «Зимородка»: