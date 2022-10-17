Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна

Карьера Екатерины Андреевой на телевидении началась 30 лет назад. Большую часть этого времени она была ведущей вечернего выпуска новостей на федеральном канале. Именно от спокойной и невозмутимой Екатерины зрители ТВ узнавали информацию о самых тревожных событиях в стране и мире. Она стала образцом современной женщины-диктора и настоящей телевизионной легендой.

Но если к профессионализму Андреевой претензий у экспертов нет, то ее внешний вид стал предметом многочисленных критических замечаний. Стилисты удивляются тому, что в эфир Екатерина выходит в несочетающихся и немодных вещах. Например, в строгих пиджаках, под которыми скрываются футболки с принтами. Однажды новости с экрана Андреева зачитывала в довольно легкомысленной майке с сердечком. Модный наставник Ольга Киденкова предположила, что с ведущей не работают стилисты, а одежду она берет из собственного гардероба, что и оборачивается провалом на всю страну и оставляет зрителей в недоумении.