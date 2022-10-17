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Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна

17 октября 2022 18:30
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна

К образу безупречной телеведущей все-таки нашлись серьезные вопросы.

Карьера Екатерины Андреевой на телевидении началась 30 лет назад. Большую часть этого времени она была ведущей вечернего выпуска новостей на федеральном канале. Именно от спокойной и невозмутимой Екатерины зрители ТВ узнавали информацию о самых тревожных событиях в стране и мире. Она стала образцом современной женщины-диктора и настоящей телевизионной легендой.

Но если к профессионализму Андреевой претензий у экспертов нет, то ее внешний вид стал предметом многочисленных критических замечаний. Стилисты удивляются тому, что в эфир Екатерина выходит в несочетающихся и немодных вещах. Например, в строгих пиджаках, под которыми скрываются футболки с принтами. Однажды новости с экрана Андреева зачитывала в довольно легкомысленной майке с сердечком. Модный наставник Ольга Киденкова предположила, что с ведущей не работают стилисты, а одежду она берет из собственного гардероба, что и оборачивается провалом на всю страну и оставляет зрителей в недоумении.

Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна

«Встречаются ошибки: от устаревшего фасона и некрасивых сочетаний до полного несоответствия стиля специфике телепрограммы», — объяснила эксперт в беседе с «Экспресс газетой».

Фото: Globallookpress.com, кадр из программы
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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