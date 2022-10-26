Зрители успели состариться: финал этого сериала ждут уже 57 лет

История мирового кинематографа знает немало примеров, когда повествование многосерийного фильма растягивается на годы. Один из таких сериалов-долгожителей выделяется на общем фоне: его первая серия вышла в эфир 57 лет тому назад.

Мыльная опера «Дни нашей жизни» с 1965 года транслировалась на телеканале NBS. В центре сюжета — психиатры Хортон и Брэди, а также их близкие, обосновавшиеся в вымышленном городке Салем.

Летом этого года телеканал все же исключил проект, который давно перешагнул отметку в 14 тысяч серий, из своей сетки вещания. Теперь зрители могут наблюдать за жизнью героев на стриминговой платформе Peacock.

Отметим, что за десятилетия своего существования «Дни нашей жизни» удостоились огромного количества наград, в числе которых 19 премий «Эмми». По последним данным, показ проекта был продлен как минимум до 2023 года.