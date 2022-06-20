Зрители требуют замены: в провале «Сегодня вечером» нашли виновного

Зрители раскритиковали Николая Цискаридзе в качестве ведущего шоу «Сегодня вечером». Подробностями ситуации делится актер Стас Садальский в своем Telegram-канале.

Вот уже несколько недель знаменитый артист балета является лицом телевизионной программы. Цискаридзе старательно ведет передачи и старается не опускать планку, заданную Максимом Галкиным. Однако рейтинги программы становятся все ниже и ниже. Как уверен Садальский, виноват в сложившейся ситуации именно танцор, которому не удалось стать телевизионной звездой. «Посредственный ведущий», — считает артист.

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Пользователи Сети поддержали мнение Садальского. В комментариях они признались, что недовольны работой танцора и рекомендуют как можно быстрее уволить его из проекта.