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Зрители требуют замены: в провале «Сегодня вечером» нашли виновного

20 июня 2022 12:15
Зрители требуют замены: в провале «Сегодня вечером» нашли виновного

Поклонники проекта не стали скрывать свое мнение.

Зрители раскритиковали Николая Цискаридзе в качестве ведущего шоу «Сегодня вечером». Подробностями ситуации делится актер Стас Садальский в своем Telegram-канале.

Вот уже несколько недель знаменитый артист балета является лицом телевизионной программы. Цискаридзе старательно ведет передачи и старается не опускать планку, заданную Максимом Галкиным. Однако рейтинги программы становятся все ниже и ниже. Как уверен Садальский, виноват в сложившейся ситуации именно танцор, которому не удалось стать телевизионной звездой. «Посредственный ведущий», — считает артист.

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Пользователи Сети поддержали мнение Садальского. В комментариях они признались, что недовольны работой танцора и рекомендуют как можно быстрее уволить его из проекта.

«Его давно пора гнать, никто Цискаридзе не поможет», — уверены поклонники «Сегодня вечером».

Фото: Globallookpress.com, кадр из программы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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3 комментария
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