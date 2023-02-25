Зрители спорят до хрипоты: кто из звезд русского кино стал лучшим Фандориным

Недавно на экраны вышел приключенческий сериал «Фандроин. Азазель». Роль культового авантюриста исполнил молодой актер Вячеслав Тирон. Ему не удалось избежать сравнения со своими предшественниками, что вполне ожидаемо.

Первопроходцем стал актер Илья Носков, который снялся в четырехсерийном фильме «Азазель». Авторам он показался идеальной кандидатурой, ведь, как и герой, он был молод, не женат и полон авантюризма. Режиссер Александр Адабашьян отметил, что у него внешность «счастливого любопытного щенка», что сыграло важную роль. После «Азазели» Носков проснулся знаменитым, а женская аудитория была им просто очарована.

Следующий Фандорин — Егор Бероев. Он сыграл сыщика в картине «Турецкий гамбит». Герой уезжает на сербско-турецкую войну, где его ждут приключения. У Бероева получился харизматичный и уверенный в себе Фандорин, мало похожий на предшественника.

Третьим, кто исполнил роль сыщика, стал Олег Меньшиков в сериале «Статский советник». Здесь Фандорин представлен как государственный служащий. В этом зрелом мужчине нет ничего общего с двумя предшественниками.

Зрители до сих пор спорят, кто же из актеров был наиболее убедителен в этом образе. Обо всех Фандориных рассказал портал «Культурология».