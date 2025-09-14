Меню
Киноафиша Статьи Зрители смеялись, а должны были взгрустнуть: почему в «Девчатах» Тося ела абсурдно большой бутерброд — в книге все было скромней

14 сентября 2025 21:01
Режиссер поменял канон вовсе не ради комичного эффекта.

Легендарная сцена из «Девчат»: худенькая Тося, только что приехавшая в таежный поселок, садится за стол и достает хлеб. Но вместо аккуратной горбушки — полбатона с вареньем, да таких габаритов, что сама едва справляется с этим лакомством. Кадр давно ушел в народ: от мемов до косплеев, а зрители до сих пор обсуждают размеры «бутера». И напоминают — в оригинале все было иначе.

И правда, на самом деле в книге Бориса Бедного все выглядело куда скромнее. Тося просто отрезала румяную горбушку, намазала ее маслом, сверху щедро — варенья, и уже приготовилась кусать, когда ее прервали соседки. То есть, литературная версия — вполне жизненная. Никаких батонов-великанов.

Зачем же режиссер Юрий Чулюкин изменил сцену? Дело вовсе не в том, чтобы насмешить зрителя. Такой гигантский бутерброд был придуман специально.

Перекус сразу рассказывал о Тосе больше, чем длинные диалоги: перед нами девчонка из детдома, привыкшая есть «впрок», у которой за плечами постоянный голод. Ее зверский аппетит — не смешной, а правдивый штрих.

И еще один нюанс — визуальный. Горбушка с вареньем в кадре смотрелась бы обычно, а вот батон размером с Тосю создавал контраст и моментально врезался в память. Именно поэтому эта сцена стала легендарной, а огромный бутерброд — символом простой, жадной до жизни радости.

Можно сказать, Чулюкин провернул маленькую магию кино: взял бытовую деталь и превратил ее в образ, который и через шестьдесят лет работает сильнее любых слов.

Фото: Кадр из фильма «Девчата» (1961)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
