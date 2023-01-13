Зрители сбегали с просмотра фильма ужасов: удивитесь, но дело не в страхе

Ужастики были самым популярным жанром в 80-е годы. Мода на хорроры началась после выхода легендарной ленты «Пятница 13-е». Позднее вышло множество продолжений, но одно из них до сих пор считается полным провалом, ведь зрители покидали кинотеатры на первых минутах.

Речь идет о втором фильме франшизы, который вышел в 1981 году. Сюжет разворачивается спустя пять лет после кровавых событий первой части. Лагерь в «Хрустальном озере» закрыт, а история о Джейсоне Вурхизе канула в лету и превратилась в сказку-страшилку. Но все эти годы маньяк просто выжидал удобного момента, чтобы отомстить всем и вся за убийство своей матери.

Вторая часть картины «Пятница 13-е» была признана худшим фильмом года. Надежды зрителей, которые были потрясены первым фильмом, не оправдались. А многие даже уходили с начала сеанса — причиной тому были длинные титры. Вступление затянули на целых 12 минут, что очень разочаровало киноманов, ведь они ждали леденящий душу хоррор, а не бесконечное превью.