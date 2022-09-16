Зрители разочарованы: правду о шоу Малахова предали огласке

Шоу «Привет, Андрей!» пользуется огромной популярностью. Ведущий проекта Андрей Малахов приготовил для зрителей сюрприз: один из выпусков программы будет посвящен заслугам известной телеведущей Ангелины Вовк, которая 16 сентября встретила свой 80-летний юбилей.

Выпуск передачи получил название «Песня года с Ангелиной Вовк». Его подробностями Ангелина Михайловна охотно поделилась с корреспондентами издания «Комсомольская правда». Однако при этом она предала огласке правду о шоу, которая разочаровала многих зрителей.

Вовк подчеркнула, что во время записи эфира участие принимали не известные артисты, а талантливые люди из разных регионов страны.

«Не звали никого из „первого эшелона“ звезд», — подметила телеведущая, уточнив, что исполнителями, которые то и дело мелькают на экранах, уже все «насладились».

Однако согласны со знаменитостью были далеко не все. Многие посчитали, что в рамках вечера по мотивам такого фестиваля, как «Песня года», без именитых музыкантов не обойтись.