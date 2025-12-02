Зрители раскопали провальный Sci-Fi Майкла Бэя — лишь спустя 20 лет он стал популярен: с триумфом ворвался в топ-10 Netflix

Стриминги сейчас могут воскресить любой фильм — и у нас есть очередное подтверждение. Майкл Бэй давно не тот парень, который каждые пару лет ронял на Землю очередных «Трансформеров».

Последний раз он выпускал полноценный боевик аж в 2022-м — «Скорую». Она внезапно зашла пользователям Netflix, влетела в тренды, и… утянула за собой еще одну работу режиссера.

Дело было 20 лет назад

В 2005 году тихо вышел научно-фантастический боевик «Остров», а теперь он неожиданно поднялся до топ-10 Netflix — и держится там уже несколько дней. По данным FlixPatrol, рядом находится «Скорая», которая занимает восьмое место рейтинга. Публика внезапно решила, что фильм, которому в свое время не повезло в прокате (собрал 162 млн при бюджете 126 млн долларов), вообще-то достоин второго шанса.

О чем этот фильм? Юэн Макгрегор и Скарлетт Йоханссон играют жителей стерильного футуристического комплекса, где им обещают защиту от «зараженного» внешнего мира и шанс выиграть поездку на легендарный Остров — якобы единственное безопасное место на планете.

Герои постепенно выясняют, что все было враньем, но обойдемся без спойлеров. С этого момента фильм превращается в бодрую смесь погони и фирменного экшена, где машины взрываются, мотоциклы летают.

Сомнительно, но «окей»

Критики в 2005-м были холодны — сравнивали и ворчали, что Бэй слишком много стреляет и слишком мало философствует. Спустя годы зрители начали смотреть иначе: да, фильм шумный и зрелищный, но в нем есть настоящая фантазия о том, что значит быть человеком. Рейтинг на IMDb уже медленно движется вверх, дойдя пока только до 6,8 баллов.

Боевик выстрелил, потому что люди посмотрели «Скорую», прониклись, и Netflix как бы подмигнул: «может хочешь еще одну бодрую киношку от Бэя, но уже в жанре sci-fi?»

Сработало — «Остров» подпрыгнул в трендах до девятого места и не падает. Проект в целом дорогой, амбициозный, и снятый до того, как его полностью поглотили гигантские франшизы. Стоит глянуть, если любите научную фантастику с адреналином.

