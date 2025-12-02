Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Зрители раскопали провальный Sci-Fi Майкла Бэя — лишь спустя 20 лет он стал популярен: с триумфом ворвался в топ-10 Netflix

Зрители раскопали провальный Sci-Fi Майкла Бэя — лишь спустя 20 лет он стал популярен: с триумфом ворвался в топ-10 Netflix

2 декабря 2025 19:05
Зрители раскопали провальный Sci-Fi Майкла Бэя — лишь спустя 20 лет он стал популярен: с триумфом ворвался в топ-10 Netflix

Фильму дали второй шанс и рейтинги начали расти.

Стриминги сейчас могут воскресить любой фильм — и у нас есть очередное подтверждение. Майкл Бэй давно не тот парень, который каждые пару лет ронял на Землю очередных «Трансформеров».

Последний раз он выпускал полноценный боевик аж в 2022-м — «Скорую». Она внезапно зашла пользователям Netflix, влетела в тренды, и… утянула за собой еще одну работу режиссера.

Дело было 20 лет назад

В 2005 году тихо вышел научно-фантастический боевик «Остров», а теперь он неожиданно поднялся до топ-10 Netflix — и держится там уже несколько дней. По данным FlixPatrol, рядом находится «Скорая», которая занимает восьмое место рейтинга. Публика внезапно решила, что фильм, которому в свое время не повезло в прокате (собрал 162 млн при бюджете 126 млн долларов), вообще-то достоин второго шанса.

Зрители раскопали провальный Sci-Fi Майкла Бэя — лишь спустя 20 лет он стал популярен: с триумфом ворвался в топ-10 Netflix

О чем этот фильм? Юэн Макгрегор и Скарлетт Йоханссон играют жителей стерильного футуристического комплекса, где им обещают защиту от «зараженного» внешнего мира и шанс выиграть поездку на легендарный Остров — якобы единственное безопасное место на планете.

Герои постепенно выясняют, что все было враньем, но обойдемся без спойлеров. С этого момента фильм превращается в бодрую смесь погони и фирменного экшена, где машины взрываются, мотоциклы летают.

Сомнительно, но «окей»

Критики в 2005-м были холодны — сравнивали и ворчали, что Бэй слишком много стреляет и слишком мало философствует. Спустя годы зрители начали смотреть иначе: да, фильм шумный и зрелищный, но в нем есть настоящая фантазия о том, что значит быть человеком. Рейтинг на IMDb уже медленно движется вверх, дойдя пока только до 6,8 баллов.

Зрители раскопали провальный Sci-Fi Майкла Бэя — лишь спустя 20 лет он стал популярен: с триумфом ворвался в топ-10 Netflix

Боевик выстрелил, потому что люди посмотрели «Скорую», прониклись, и Netflix как бы подмигнул: «может хочешь еще одну бодрую киношку от Бэя, но уже в жанре sci-fi?»

Сработало — «Остров» подпрыгнул в трендах до девятого места и не падает. Проект в целом дорогой, амбициозный, и снятый до того, как его полностью поглотили гигантские франшизы. Стоит глянуть, если любите научную фантастику с адреналином.

Ранее мы писали: Российская новинка ворвалась в прокат с двух ног: за выходные собрала 45+ млн и дышит в спину «Иллюзии обмана 3»

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Остров» (2005)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
230 млн человек ошибались? Этот боевик Netflix с плачевными 6.3 «банален и не интересен» – но все равно стал №2 в истории платформы 230 млн человек ошибались? Этот боевик Netflix с плачевными 6.3 «банален и не интересен» – но все равно стал №2 в истории платформы Читать дальше 9 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
«Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» «Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» Читать дальше 10 декабря 2025
«В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн «В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн Читать дальше 10 декабря 2025
«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне «Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне Читать дальше 10 декабря 2025
«Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го «Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше