Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel

«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel

29 сентября 2025 13:46
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel

Режиссер наконец-то выдал инсайды, от которых захватывает дух.

«Аватар: Пламя и пепел» выйдет только в декабре 2025 года, но Джеймс Кэмерон уже делает все, чтобы привлечь публику в кинотеатры. Возвращение на Пандору в третий раз будет по-настоящему особенным, ведь режиссер припас зрителям сюрприз, о котором уже успел проболтаться.

Постановщик в разговоре с Collider признался, что зрителей ждёт «маленький сюрприз» сразу после финала, и речь явно не о нарезке ляпов и неудачных моментов. Все идет к тому, что сцена после титров «Аватара 3» станет связующим звеном с четвертой частью.

«Мы ничего официально не объявляем, но фанатов могут ждать сюрпризы, если они досмотрят фильм до конца. Сразу после основных титров. Там будет мельком видно через дверной проём», — нагнетает интригу Кэмерон.

Намёк на новое измерение истории или первый взгляд на то, что ждёт героев дальше? В любом случае, теперь ясно, что франшиза выходит на новый уровень — с полноценным элементом киновселенной.

«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel

«Огонь и пепел» обещает быть эмоциональнее и жёстче: если «Путь воды» погружал в красоту подводного мира, то теперь в центре повествования — хаос и разрушение. Сам Кэмерон сравнил фильм с «Титаником» — не в смысле катастрофы, а по силе драматического удара.

«Зрители переживут потери вместе с героями», — намекнул режиссёр.

Технологически проект тоже вырос. Захват мимики и эмоций актёров вышел на новый уровень, и Кэмерон уверяет, что зрители увидят «квантовый скачок» между второй и третьей частями.

Добавим к этому свежих персонажей, новые биомы Пандоры и тематику разрушительного огня — и понятно, почему постановщик называет грядущий фильм «лучшим в трилогии».

Теперь остаётся только ждать: Кэмерон пообещал, что финал «Огня и пепла» прозвучит «резонансно», а неожиданный штрих после титров закрепит это впечатление.

Ранее мы писали: «Аватар» — всего лишь ремейк: Мартин не любит самый кассовый Sci-Fi всех времен (признает, что есть фильм лучше)

Фото: Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет Читать дальше 2 октября 2025
Фанаты Кейджа, рано радоваться: Призрачный гонщик наконец-то появится в фильмах MCU, но есть печальный нюанс Фанаты Кейджа, рано радоваться: Призрачный гонщик наконец-то появится в фильмах MCU, но есть печальный нюанс Читать дальше 1 октября 2025
«Легенды ночных стражей» вышли ровно 15 лет назад, и зрители ждут сиквел до сих пор: но из-за Бэтмена продолжение так и не случится «Легенды ночных стражей» вышли ровно 15 лет назад, и зрители ждут сиквел до сих пор: но из-за Бэтмена продолжение так и не случится Читать дальше 30 сентября 2025
Хватит на билет до Пандоры: сколько на самом деле Кэмерон заработал на «Аватаре» — сумма такая большая, что в нее не поверил Forbes Хватит на билет до Пандоры: сколько на самом деле Кэмерон заработал на «Аватаре» — сумма такая большая, что в нее не поверил Forbes Читать дальше 30 сентября 2025
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры» Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры» Читать дальше 29 сентября 2025
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику «Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику Читать дальше 28 сентября 2025
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею Читать дальше 28 сентября 2025
Это мы ждем в кинотеатрах: самые интересные будущие фильмы, которые выйдут на экраны совсем скоро Это мы ждем в кинотеатрах: самые интересные будущие фильмы, которые выйдут на экраны совсем скоро Читать дальше 28 сентября 2025
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее «Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее Читать дальше 2 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше