Зрители обходили бы кинотеатры стороной: настоящее название «Служебного романа» вас удивит

На такое «клюнул» бы не каждый гражданин.

О комедии «Служебный роман» в наши дни известно практически все. Однако и сегодня «всплывают» новые факты о любимом фильме, о которых не знали многие фанаты ленты.

Эльдар Рязанов долго думал, как назвать фильм. Одним из вариантов была «Сказка о руководящей Золушке». Сюжет фильма и легендарной сказки и правда в чем-то перекликается. Невзрачная Мымра в конце становится красавицей, как и Золушка меняет лохмотья на роскошное платье принцессы. Прекрасным принцем же оказался «серенький» сотрудник, который к финалу раскрывает себя с непривычной стороны.

Однако режиссер отказался от варианта с Золушкой. Он понял, что зрители будут обходить кинотеатры стороной, если увидят такое длинное и малопривлекательное название.

Нынешние поклонники ленты рады, что Рязанов выбрал вариант «Служебный роман». Он звучит кратко, интригующе и содержательно.