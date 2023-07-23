Зрители обходили бы кинотеатры стороной: настоящее название «Служебного романа» вас удивит
На такое «клюнул» бы не каждый гражданин.
О комедии «Служебный роман» в наши дни известно практически все. Однако и сегодня «всплывают» новые факты о любимом фильме, о которых не знали многие фанаты ленты.
Эльдар Рязанов долго думал, как назвать фильм. Одним из вариантов была «Сказка о руководящей Золушке». Сюжет фильма и легендарной сказки и правда в чем-то перекликается. Невзрачная Мымра в конце становится красавицей, как и Золушка меняет лохмотья на роскошное платье принцессы. Прекрасным принцем же оказался «серенький» сотрудник, который к финалу раскрывает себя с непривычной стороны.
Однако режиссер отказался от варианта с Золушкой. Он понял, что зрители будут обходить кинотеатры стороной, если увидят такое длинное и малопривлекательное название.
Нынешние поклонники ленты рады, что Рязанов выбрал вариант «Служебный роман». Он звучит кратко, интригующе и содержательно.
«„Золушка...“ — слишком примитивно, скорее всего, легенда или рабочее название фильма», — пишет один из пользователей Сети.