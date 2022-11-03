Зрители ненавидят Алевтину из «Экипажа», но участь актрисы вызовет жалость

Первый советский фильм-катастрофа «Экипаж» сделал Ирину Акулову знаменитой на всю страну. Ранее актриса была известна в театре, где с успехом играла в спектакле «Валентин и Валентина» в паре с Константином Райкиным.

Роль неуравновешенной Алевтины в «Экипаже» стала самой успешной в карьере Акуловой. Однако после артистка мало появлялась на экране. Ее фильмография насчитывает еще несколько видных ролей, например, в картинах «Белый ворон», «Среда обитания» и «Генерал». Последнее появление Акуловой в кино состоялось в ленте «Отряд Д» в 1993 году.

В возрасте 42 лет звезда «Экипажа» ушла из профессии. Продав свое московское жилье, она переселилась в родной город Кинешма. С тех пор Акулова ведет затворнический образ жизни и почти не общается с прессой. Артистка страдает от алкогольной зависимости, однако всеми силами борется с этим недугом.

Сейчас Ирина Акулова живет одна. Она трижды выходила замуж, но каждый брак приводил к разводу. От первого мужа у нее есть сын Дмитрий.