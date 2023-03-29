Зрители недоумевали 30 лет: что не так с финалом сериала про Альфа

Сериал «Альф» о жизни инопланетянина в среднестатистической американской семье бил все рейтинги по просмотрам. Показ проекта завершился в 1990 году, но о нем все еще помнят. При этом многие поклонники до сих пор задаются всего лишь одним вопросом.

У этой необычной истории было четыре сезона общим объемом в 102 серии. Поначалу зрители были готовы бесконечно наблюдать за обстановкой в доме Таннеров, но затем что-то пошло не так. Сериал закрыли, а его финал показался публике слишком уж странным и скомканным.

Звезды сериала признались, что работа над проектом была для них сущей пыткой. Артисты сильно уставали, и на съемочной площадке то и дело вспыхивали ссоры. Именно это и послужило причиной того, что производственный процесс решили прекратить в кратчайшие сроки.

Создатели проекта поняли, что актеры просто не выдержат нового сезона, да и снимать его уже не было никакого смысла. Из-за постоянных передряг качество серий сильно ухудшилось, а следом за ним снизились и рейтинги.