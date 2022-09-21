Зрители не знали: правда о немце из «Иди и смотри» заставит содрогнуться

Лента «Иди и смотри» режиссера Элема Климова — один из самых страшных и жестоких, но вместе с тем и самых правдивых фильмов о Великой Отечественной войне, в котором показан ужас поведения немецко-фашистских карателей на советской земле. Съемки проходили в Беларуси — там, где местных жителей действительно пытали, убивали и сжигали заживо.

Роль штурмбаннфюрера СС Вальтера Штайна, командира карателей, досталась латышскому актеру Виктору Лоренцу. И практически никто не знал, что роль, которая станет для актера последней, будет отражением его собственной жизни.

Дело в том, что в 1944 году Лоренц, которому тогда было всего 17 лет, оказался мобилизован в Латышский легион СС. После войны его отправили в фильтрационный лагерь, но вскоре амнистировали, и молодой человек вернулся в Москву.

Об этой странице своего прошлого Виктор не любил вспоминать, поэтому съемки в «Иди и смотри» оказались для него тяжелым испытанием, после которого он решил уйти из кино.