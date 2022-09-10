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Зрители не замечали годами: на жуткий ляп легендарной «Кавказской пленницы» указали публично

10 сентября 2022 08:45
Зрители не замечали годами: на жуткий ляп легендарной «Кавказской пленницы» указали публично

Нелепое появление Нины на загородной трассе.

Впервые Шурик встречает красавицу Нину, когда она идет по трассе в сторону города. Но к этой сцене есть много вопросов. Что девушка делала одна так далеко от города? Вряд ли она вышла на прогулку, ведь ее обувь и одежда совсем «непоходные». Может, она только что приехала и направлялась в гости к родственникам?

Но тогда, где ее вещи – и почему ее не встретил дядя-водитель? И наконец – зачем ей платок в руках? «Насморк замучил?», – вопрошает автор статьи.

Но несмотря на ляпы, которые отметил автор дзен-канала «Рожден в СССР», трудно не признать, что сцена с Ниной вышла эффективной. Возможно, режиссер намеренно сделал ее такой странной, чтобы зрителю казалось, что девушка словно появляется во сне героя.

Фото: Legion-Media, Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика " (1966)
Алла Новикова
Алла Новикова
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