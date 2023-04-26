Зрители не замечали годами: что не так с буфетчицей из «Пиратов XX века»

Любой человек с трудом воспримет новость о предательстве своей второй половинки. Особенно непросто бывает вернуться к нормальной жизни и рабочим обязанностям. С этим столкнулась и красавица Наталья Хорохорина.

Когда актриса снималась в боевике «Пираты XX века» она еще была замужем за Виктором Корешковым. И в период работы над фильмом девушка узнала об измене супруга. Ее сердце было разбито, и она тяжело переживала это страшное предательство. Из-за ужасного стресса артистка сильно похудела. В итоге получилось так, что в некоторых сценах ее героиня выглядит по-разному.

Зрители не замечали, но в эпизоде, где вылавливают пирата Салеха, у Натальи пухлые щеки. И сама она признавалась, что в тот момент была слегка толстой. А в других кадрах буфетчица стала выглядеть более стройной и хрупкой. Костюмерам даже пришлось ушивать костюмы, чтобы актриса смотрелась на экране более гармонично.