Зрители не замечали: что не так с вывесками на здании из «Служебного романа»

Выдающиеся советские фильмы можно пересматривать десятки раз, при этом не улавливая всех тонкостей и деталей произведения. В России вряд ли найдется человек, который никогда не видел картину «Служебный роман», но любимая миллионами кинолента оказалась сложнее, чем кажется на первый взгляд.

По сюжету главные герои работают в неназванном московском ведомстве. Правда, благодаря вывескам на здании можно предположить, где же трудятся Людмила Прокофьевна и Новосельцев, а также найти множество литературных отсылок.

Среди табличек обнаруживается надпись «НИИ ЧЕГО при КЛООПЕ». Первая часть называния отсылает к НИИЧАВО, институту чародейства и волшебства в фантастической повести «Понедельник начинается в субботу». «КЛООП» — название фельетона Ильфа и Петрова, в котором авторы высмеивают советские аббревиатуры.

«Главрыба „Мосрыбстрой“» вызывает ассоциации с «Собачьим сердцем». В начале книги Шариков читает вывеску «Абырвалг» (это не что иное, как отзеркаленная «Главрыба»).