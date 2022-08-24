Зрители «Не родись красивой» так и не узнали: кто на самом деле исполнил хит «Вижу тебя»

Сериал «Не родись красивой» полюбился зрителям не только из-за трогательной истории, но и из-за музыки. Сначала главным саундтреком в киноленте стала песня Юлии Савичевой «Если в сердце живет любовь», а после — композиция «Вижу тебя». Поклонники долго гадали, кто же исполняет романтичный хит. Как оказалось, это певица Алена Высоцкая, для которой песня стала главным хитом в карьере.

Музыкальный путь исполнительница начала в 2001 году, когда познакомилась с продюсером Олегом Непомнящим. Он передал Алену своему коллеге, который и начал заниматься раскруткой молодой певицы. Под псевдонимом Душа они выпустили альбом, но в 2005 году закончили сотрудничество, и артистка самостоятельно занялась своим творчеством.

Тогда Высоцкая и выпустила свой главный хит «Вижу тебя». Композиция сразу же завоевала любовь поклонников и всевозможные награды. Только вот артистка предпочла не снимать видео на свою песню, поэтому зрители так и не узнали, как выглядит исполнительница.

После этого певица продолжила творить, но постепенно начала пропадать с радаров. Она выпускала музыку до 2019 года, но в последний период творчества за ней следили только самые преданные поклонники. Чем сейчас занимается артистка, неизвестно, но, судя по ее социальным сетям, она воспитывает дочь.