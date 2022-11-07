Зрители не поняли: вот по какой причине на самом деле Жади вышла замуж за Зейна в сериале «Клон»

Бразильская теленовелла «Клон» появилась на экранах более 20 лет назад, но некоторые тайны сюжета до сих пор волнуют миллионы поклонников сериала. Один из них – почему Жади вышла замуж за Зейна.

Зейн стал вторым мужем для главной героини – мусульманки Жади. Первый муж Жади Саид очень сильно любил свою супругу, поэтому кажется странным, что он лично нашел для Жади нового мужа и организовал им свадьбу. Но это сделано Саидом не просто так.

Согласно уговору, после развода Жади должна была еще три месяца жить в доме Саида и не встречаться с Лукасом, но Жади нарушила обещание. В наказание Саид запретил Жади видеться с дочерью, а потом и вовсе решил жениться на своей бывшей.

Согласно обычаям, Саид не мог сразу взять Жади в жены – она должна была выйти замуж за другого и тут же с ним развестись. Этим другим и стал Зейн. Правда, расчет Саида не оправдался, ведь Зейн влюбился в Жади. И лишь страх главной героини потерять дочь заставил ее вернуться к первому мужу.