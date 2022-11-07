Зрители не поняли: вот по какой причине на самом деле Жади вышла замуж за Зейна в сериале «Клон»
Коварный Саид придумал хитрый план.
Бразильская теленовелла «Клон» появилась на экранах более 20 лет назад, но некоторые тайны сюжета до сих пор волнуют миллионы поклонников сериала. Один из них – почему Жади вышла замуж за Зейна.
Зейн стал вторым мужем для главной героини – мусульманки Жади. Первый муж Жади Саид очень сильно любил свою супругу, поэтому кажется странным, что он лично нашел для Жади нового мужа и организовал им свадьбу. Но это сделано Саидом не просто так.
Согласно уговору, после развода Жади должна была еще три месяца жить в доме Саида и не встречаться с Лукасом, но Жади нарушила обещание. В наказание Саид запретил Жади видеться с дочерью, а потом и вовсе решил жениться на своей бывшей.
Согласно обычаям, Саид не мог сразу взять Жади в жены – она должна была выйти замуж за другого и тут же с ним развестись. Этим другим и стал Зейн. Правда, расчет Саида не оправдался, ведь Зейн влюбился в Жади. И лишь страх главной героини потерять дочь заставил ее вернуться к первому мужу.