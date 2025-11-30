Зрители не поняли, киношники смеялись до упаду: в «Служебном романе» Гайдай спрятал пасхалку «для своих» – в сценарии не было и близко

С этой отсылкой даже связан один миф.

10 лет назад не стало Эльдара Рязанова – режиссера, чье кино до сих пор согревает сердца. Его «Служебный роман» давно разобран на цитаты, но одна маленькая сцена оставалась загадкой для большинства зрителей – зато вызывала дружный смех у тех, кто знал подоплеку.

Речь о моменте, когда Людмила Прокофьевна Калугина (Алиса Фрейндлих) прощается с гостями на вечере у Самохвалова. В потоке вежливых «до свиданий» она вдруг выделяет одного гостя:

«До свидания, Карлен Семенович!» – и делает едва уловимую паузу, словно подчеркивая значимость имени.

Для зрителя это просто очередная реплика. Для съемочной группы – тонкая шутка.

Карлен Семенович Агаджанов – не персонаж, а реальный человек: директор картины, без которого не обходится ни один крупный проект. Именно его имя неожиданно прозвучало в устах Мымры. Но откуда оно взялось в сценарии?

Ответ прост: ниоткуда. Фраза родилась на площадке как импровизация. Рязанов любил такие моменты – они придавали фильмам теплую, ненаигранную интонацию.

Актеры, знавшие Агаджанова, тут же оценили шутку: в кадре – холодная начальница, а за кадром – теплая дань уважения человеку, который «держал на себе» всю организационную часть съемок.

Есть даже миф о том, что сам Агаджанов снялся в этой сцене, но это не так: роль гостя исполнил профессиональный актер.

Но имя, произнесенное с характерной для Калугиной сдержанной вежливостью, стало своеобразной «пасхалкой» – знаком благодарности от команды директору, без которого фильм вряд ли бы состоялся.

