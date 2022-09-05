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Зрители не подозревали, какую роль в «Девчатах» сыграла главная бабушка страны

5 сентября 2022 15:45
Зрители не подозревали, какую роль в «Девчатах» сыграла главная бабушка страны

Галина Стаханова дебютировала в советской комедии, но ее героиня осталась незамеченной.

Актриса Галина Стаханова за последние 20 лет сыграла десятки ролей в разных российских фильмах и получила статус главной бабушки страны. Даже такой поздней популярности артистка была только рада, ведь к славе она пробивалась долгие годы. Дебютную роль она получила еще в фильме «Девчата» 1961 года, но для большинства зрителей ее героиня осталась практически незамеченной.

Галина сыграла одну из подружек Кати в исполнении Люсьены Овчинниковой. Персонаж актрисы появляется всего в нескольких эпизодах — на танцах и в середине картины в поезде. В общей сложности на экране Стаханова провела пару секунд. Но этого хватило, чтобы кино ее очаровало. Правда, продолжить карьеру актрисе не удалось: она работала то ученицей гримера и контролером билетов в театрах, то в отделе снабжения и костюмерной. В 1965 году Галина начала мелькать на сцене студенческого театра МГУ, но и там оставалась на вторых ролях. Зрители не подозревали, какую роль в «Девчатах» сыграла главная бабушка страны

А бабушку первым увидел в ней Евгений Евтушенко. В 1983 году он снимал картину «Детский сад», основанную на собственных детских воспоминаниях, и искал возрастную актрису. Случайная встреча постановщика со Стахановой запустила ее актерскую карьеру заново.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма "Девчата" (1962)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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