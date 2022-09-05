Зрители не подозревали, какую роль в «Девчатах» сыграла главная бабушка страны

Актриса Галина Стаханова за последние 20 лет сыграла десятки ролей в разных российских фильмах и получила статус главной бабушки страны. Даже такой поздней популярности артистка была только рада, ведь к славе она пробивалась долгие годы. Дебютную роль она получила еще в фильме «Девчата» 1961 года, но для большинства зрителей ее героиня осталась практически незамеченной.

Галина сыграла одну из подружек Кати в исполнении Люсьены Овчинниковой. Персонаж актрисы появляется всего в нескольких эпизодах — на танцах и в середине картины в поезде. В общей сложности на экране Стаханова провела пару секунд. Но этого хватило, чтобы кино ее очаровало. Правда, продолжить карьеру актрисе не удалось: она работала то ученицей гримера и контролером билетов в театрах, то в отделе снабжения и костюмерной. В 1965 году Галина начала мелькать на сцене студенческого театра МГУ, но и там оставалась на вторых ролях.

А бабушку первым увидел в ней Евгений Евтушенко. В 1983 году он снимал картину «Детский сад», основанную на собственных детских воспоминаниях, и искал возрастную актрису. Случайная встреча постановщика со Стахановой запустила ее актерскую карьеру заново.