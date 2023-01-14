Зрители не подозревали, каким в обычной жизни был самый грозный кинобандит СССР

В кино Анатолий Сливников попал лишь в начале 1980-х. Об экране он грезил с детства, но сначала он отучился в сельскохозяйственном техникуме. Крепкого и высокого Анатолия сразу заметили на съемочной площадке. Актеру начали доставаться роли бандитов, преступников и не самых сообразительных амбалов. В некоторых картинах Сливников не говорил ни слова и одной только внешностью создавал для зрителей нужное впечатление. Так, например, было с фильмом «Блондинка за углом».

И только близкие люди знали, что в реальной жизни Анатолий был абсолютной противоположностью образа грозного кинобандита СССР. Мужчина был очень мягким, добрым, ранимым и впечатлительным человеком. Он чутко относился к семье: с женой Валентиной Сливников познакомился еще в студенчестве, вместе они вырастили сына Михаила. Все коллеги без исключения характеризовали Анатолия как чрезвычайно дисциплинированного и ответственного человека: он никогда не опаздывал на съемки, досконально изучал роль.

Его жизнь унесло нелепое стечение обстоятельств. Заболев простудой, актер долго не обращался к врачам, потому что ждал приглашения на роль. Когда медики все же осмотрели Сливникова, то обнаружили у него двустороннее воспаление легких. От последствий болезни мужчина скончался в 55 лет.