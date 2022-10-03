Зрители не подозревали, как Раду и Лойко пытали на съемках «Табор уходит в небо»

Фильм «Табор уходит в небо» после своего выхода потряс советского зрителя. Режиссер Эмиль Лотяну так сумел воплотить на экране любовь и страсть цыгана Лойко Зобара в исполнении Григоре Григориу к красавице Раде, которую сыграла Светлана Тома, что миллионы людей поверили в нее безоговорочно.

Впервые трио, куда входили Эмиль Лотяну, Светлана Тома и Григоре Григориу, начало работать вместе на картине «Красные поляны». Именно там актеры впервые ощутили на себе чрезвычайно жесткий стиль работы Лотяну, который требовал от них максимальной достоверности в кадре.

Григоре Григориу, исполнявший в «Красных полянах» роль пастуха Саввы Милчу, вынужден был по требованию режиссера ходить с привязанными к ногам гирями. Так Лотяну добивался того, чтобы походка молодого актера приобрела нужную ему тяжеловесность.

А уже во время съемок «Табора...» режиссер потребовал от главных героев ленты станцевать на раскаленном листе металла. Сначала Тома и Григориу попытались танцевать в носках, но потом Лотяну заставил их устроить пляску босиком. Как вспоминала позже Светлана, танец превратился для них с Григоре в настоящую пытку, но зато режиссер получил те эмоции, которых и добивался.