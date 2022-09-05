Зрители накинулись с оскорблениями: правду о скандале на концерте Долиной слили в Сеть

Поклонники не остались в восторге от выступления певицы.

Лариса Долина не так давно приняла участие в праздничном концерте в честь 100-летия Республики Коми. Знаменитость решила порадовать жителей региона своими главными хитами, однако, как оказалось, далеко не все оценили выступление знаменитости.

Как рассказала писательница Юлия Волкодав на своем YouTube-канале, как только Долина появилась на сцене, зрители накинулись на нее с оскорблениями. Они не стали скупиться на негативные комментарии, обсудив и творчество, и внешность исполнительницы.

«Они говорят: „Она похудела, а была не очень“, „А вот на ней какие-то лохмотья“», — рассказывает блогер.

Также зрители осудили и появление других столичных артистов, среди которых был, например, Лев Лещенко. В итоге горожане и вовсе призвали отказаться от выступлений популярных исполнителей и отдавать предпочтение всегда местным талантам.