Зрители мстили ей годами: роль стервы в «Рабыне Изауре» круто изменила жизнь Розы

Главной ролью в карьере Леа Гарсии стала рабыня Роза из сериала «Рабыня Изаура». Ее героиня всячески пыталась испортить жизнь Изауры дос Сантос, а сама Леа настолько хорошо вжилась в свою роль, что зрители начали ассоциировать артистку именно с ее героиней.

Так, после выхода сериала поклонники обнаружили дом Гарсии в Рио-де-Жанейро и регулярно забрасывали его камнями. Они писали проклятия на стенах здания, а при личной встрече щипали и даже били артистку, не скрывая своей неприязни. Фанаты были уверены: в жизни Леа точно такая же, как и в сериале. Кончились же издевательства только спустя несколько лет, когда звезда экрана снялась в других проектах.

При этом сама Леа считала такое отношение признанием своего таланта. Она не обижалась на поклонников и была уверена, что именно это доказывает, что она лучше всех справилась с ролью.