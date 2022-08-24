Зрители «Клона» будут шокированы: как сейчас выглядит сын Мохаммеда из легендарного сериала

Слава обрушилась на Тьяго Оливейру, когда он был еще ребенком. Съемки в нашумевшем в нулевых сериале «Клон» послужили отличным стартом для его карьеры в кино. В проекте актер воплотил сына Мохаммеда и Латифы — Амина.

После выхода сериала на экраны Оливейра охотно соглашался на другие роли. В 2004 году с его участием вышло сразу три проекта, однако ни один из них не смог конкурировать с «Клоном». Когда Тьяго начал взрослеть, зрители и вовсе перестали узнавать в нем Амина. Все это не самым лучшим образом сказалось на популярности артиста — она стала угасать.

В 2011-м актер решил попробовать себя в новом качестве и стал помощником режиссера. Это произошло во время работы над лентой «Сердцеед», ее производством занимались США и Бразилия. После этого актер обосновался в США. Впрочем, нельзя сказать, что его карьера пошла в гору: в Голливуде никто не обратил внимание на звезду «Клона».

Зато в личной жизни у артиста все хорошо. В социальных сетях он не раз показывал поклонникам свою возлюбленную, правда, о женитьбе пока не упоминал.