Зрители и не подозревают: настоящий финал «Бриллиантовой руки» не вошёл в фильм

Комедия «Бриллиантовая рука» - один из любимейших семейных фильмов уже нескольких поколений россиян. И это неслучайно, ведь режиссер воплотил в Семене Семеновиче Горбункове образ примерного семьянина, над которым не властны искушения. Гайдай даже попытался сделать из героя Юрий Никулина многодетного отца, но в Госкино забраковали эту идею.

Дело в том, что концовка у фильма должна была быть совсем другой. В окончательной версии зрители наблюдают, как счастливое воссоединившееся семейство Горбунковых плывет на катере, а затем Семена Семеновича в гипсе вынимают на берег с помощью подъемного крана.

Однако первоначально Леонид Гайдай предполагал, что финал истории будет такой: Горбунковы в полном составе выходят из своего подъезда, и в этот момент Надежда Ивановна объявляет мужу о том, что у них будет третий ребенок. Информацию об альтернативной концовке приводит дзен-канал «Горожанин ».

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