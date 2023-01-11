Зрители и не подозревали, что в «Великолепном веке» снялись братья-близнецы

В популярном турецком сериале снялось множество талантливых актеров, поэтому легко предположить, что среди них есть достаточно близкие родственники. Например, для сцен с маленьким Ибрагимом и его братом были приглашены близнецы, которые успешно справились с поставленной задачей.

Однако в актерском касте оказалась еще одна пара двойников, но мало кто из зрителей смог это разглядеть. Сарп Аккая и Кая Аккая — близнецы, исполнившие важные роли. Первый мужчина сыграл верного слугу шехзаде Мустафы, а чуть позже и сторонника Баязида. Второй же воплотил на экране главного смотрителя гарема и хранителя покоев падишаха.

Такие разные амплуа были обусловлены тем, что во внешности братьев было мало схожих черт. Более того, преданные фанаты сериала помнят, что султан некоторое время конфликтовал со своим старшим наследником, и поэтому близнецам Аккая пришлось играть врагов, защищающих своих конфликтующих господ.