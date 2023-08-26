Зрители годами не замечали этот глупый ляп в фильме «Москва слезам не верит»: внимание на уши Людмилы

Над фильмом «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов кропотливо работал долгое время. Режиссеру выделили довольно небольшой бюджет, но он смог выжать из него максимум.

Актеры и актрисы, работавшие с постановщиком, вспоминали, что Меньшов отличался своей принципиальностью и заставлял часто делать пересъемки. Он внимательно следил за всем происходящим на площадке, стараясь не упускать ни одной детали.

Эти же правила режиссер использовал и при монтаже, контролируя каждый этап. Однако некоторые мелочи все-таки Меньшов пропустил.

Внимательные зрители заметили в оскароносной картине обидный ляп, связанный с внешностью одной из героинь. Если присмотреться к Людмиле, которая прихорашивалась после смены на заводе, то можно заметить в ее ушах аккуратные синие сережки каплевидной формы.

Но уже буквально в следующем кадре Ирина Муравьева появляется совсем в других украшениях — массивных белых клипсах. По всей видимости, сцены снимали в разные дни, и реквизиторы просто не обратили внимание на эту неточность.