Зрители годами не замечали этот глупый ляп в фильме «Москва слезам не верит»: внимание на уши Людмилы
Съемочная команда допустила промах.
Над фильмом «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов кропотливо работал долгое время. Режиссеру выделили довольно небольшой бюджет, но он смог выжать из него максимум.
Актеры и актрисы, работавшие с постановщиком, вспоминали, что Меньшов отличался своей принципиальностью и заставлял часто делать пересъемки. Он внимательно следил за всем происходящим на площадке, стараясь не упускать ни одной детали.
Эти же правила режиссер использовал и при монтаже, контролируя каждый этап. Однако некоторые мелочи все-таки Меньшов пропустил.
Внимательные зрители заметили в оскароносной картине обидный ляп, связанный с внешностью одной из героинь. Если присмотреться к Людмиле, которая прихорашивалась после смены на заводе, то можно заметить в ее ушах аккуратные синие сережки каплевидной формы.
Но уже буквально в следующем кадре Ирина Муравьева появляется совсем в других украшениях — массивных белых клипсах. По всей видимости, сцены снимали в разные дни, и реквизиторы просто не обратили внимание на эту неточность.