Зрители годами не замечали этот глупый ляп в фильме «Любовь и голуби»: внимание на шею Нади

Лирическая комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби» стала кассовым успехом всего за несколько недель проката. И до сих пор картину считают народной, и с удовольствием пересматривают даже современные зрители.

Фразы героев россияне давно уже используют в собственной речи. А поклонники не устают восхищаться, какими яркими получились персонажи Александра Михайлова, Нины Дорошиной и Людмилы Гурченко, не говоря уже о второстепенных актерах.

Причем, свою комедию Меньшов снимал на реальной истории семьи Кузякиных. Именно трансформации отношений супругов между собой и была посвящена главная интрига ленты. Нина Дорошина, сыгравшая жену Василия, к финалу картины из обычной деревенской женщины превращалась в настоящую красавицу в изысканных платьях.

В одной из сцен в подобном наряде Надежда приходила к супругу на свидание. Ее голову украшал разноцветный шелковый платок в горошек. И с ним связан любопытный казус, которого зрители не замечали годами.

Если обратить внимание на шею актрисы, то можно увидеть, как оттенок ткани меняется. Все из-за того, что между кадрами Дорошина перевязала платок другим способом. И при съемке это пропустили.