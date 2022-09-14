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Зрители даже не подозревали: Лариса Долина раскрыла детали скандала с Валей Карнавал

14 сентября 2022 15:45
Зрители даже не подозревали: Лариса Долина раскрыла детали скандала с Валей Карнавал

Артистка переживала из-за случившегося.

В прошлом году Лариса Долина стала участницей громкого скандала. В шоу «Музыкалити» артистка распекла начинающую певицу Валю Карнавал за отсутствие вокальных данных и музыкального образования. По ее мнению, таким как звезда социальных сетей, не место на сцене.

Этот инцидент в Сети не забыли до сих пор. Помнит его и Долина — недавно исполнительница раскрыла ужасающие подробности конфликта с Карнавал, о которых зрители даже не догадывались. Оказалось, что после выхода шоу народная артистка стала жертвой жесткой травли.

Интернет-пользователи, среди которых было немало подростков и детей, забросали Долину гневными сообщения. Доходило до того, что хейтеры желали знаменитости смерти: настолько они возненавидели ее за критику Карнавал. Лариса Александровна не стала лукавить и говорить, что слова злопыхателей нисколько ее не задевали.

«Это страшно. На какое-то время я ушла из социальных сетей», — подытожила певица в интервью порталу Teleprogramma.

Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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