Зрители были в ужасе: сцена из «Королевы бензоколонки» могла обернуться тюрьмой

«Королева бензоколонки» Алексея Мишурина сразу же после выхода в прокат стала народным хитом. Зрители остались в восторге от игры Надежды Румянцевой и от самой комичной истории, а цитаты главных героев ушли в народ. При этом многие отмечали неожиданную несостыковку в сценарии, которая в реальной жизни могла бы привести к серьезным проблемам.

Дело в том, что в СССР служебные автомобили водители заправляли не за наличные деньги, а за талоны. И делалось это на специальных заправочных станциях, куда нельзя было приехать обычным автолюбителям. И именно поэтому история про водителя БелАЗа, который забыл оплатить бензин — это художественный вымысел.

При этом, как пишет «Дом кино», сама работа главных героев, которые обслуживали частные автомобили наряду со служебными, могла быть расценена в СССР как афера. Государственные службы внимательно следили за подобными заправками и не допускали возможности заправлять казенный автомобиль в непредназначенном для этого месте.