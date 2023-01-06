Зрители были в шоке: раскрыт самый унизительный приз на «Поле чудес»

Одним из самых тревожных моментов телешоу «Поле чудес» является сцена с выбором черного ящика или приза. Участникам предстоит поставить на кон все, отказавшись от заманчивых подарков в надежде на сюрприз. Иногда этот риск оправдан, и они получают куда более значительные призы. Но порой им достаются обидные предметы, которые ничего не стоят.

Так получилось и в прошлогоднем выпуске, когда в игре принимали участие работники с Севера. Шахтер-пенсионер не соглашался ни на какие убеждения ведущего, настаивая на черном ящике. Каково же было его разочарование, когда внутри оказался один кабачок и бутылка спиртного. Зрители в Сети посчитали такой поступок создателей программы несправедливым и унизительным по отношению к заслуженному северянину.

У шахтера было немало «коллег по несчастью». Одного игрока осчастливили странным набором из тыквы и скакалки, другого — эспандером, а третьему вообще достался сушеный подсолнух. Причем все эти участники приезжали на программу с разнообразными подарками, а домой вернулись с пустыми руками и неприятным осадком.