Зрители были в бешенстве: в СССР этот иностранный сериал отказывались показывать по ТВ

Иностранные сериалы и фильмы нечасто оказывались на советских экранах. Чиновники внимательно относились к подобным проектам и далеко не все допускали до эфира. И одним из таких шоу стала мексиканская мелодрама «Богатые тоже плачут».

Первые эпизоды зрители увидели в 1991 году, тогда как впервые сериал был показан в 1979-м. Публика осталась в восторге от трагичной истории Марианны, которая проходит через множество жизненных неудач на пути к своему счастью. Однако руководители каналов не остались в восторге от сериала. Они посчитали проект «Богатые тоже плачут» провальным и прекратили трансляцию спустя всего восемь серий.

Такое решение вызвало общественное недовольство. Поклонники заваливали канал письмами с просьбой вернуть шоу. Поэтому через некоторое время им пришлось вернуть сериал в сетку вещания и показать оставшиеся эпизоды.