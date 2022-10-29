Зрители были бы в шоке: как интеллигент Листьев вел себя вне экрана

Влада Листьева любили миллионы советских и российских зрителей за его программы «Взгляд», «Час пик», «Поле чудес» и «Тема». Листьев стал легендой телевидения. Во многом благодаря страшному убийству в 1995 году жизнь Влада Листьева превратилась в миф. Но реальный Листьев сильно отличался от своего экранного образа.

В 1987 году карьера Листьева пошла в году – он стал ведущим новой передачи «Взгляд». Однако съемкам мешала давняя вредная привычка звезды – его пристрастие к алкоголю.

Влад Листьев злостно нарушал дисциплину: он мог не приехать в студию по причине пьяного загула. Зрители даже не догадывались, что за час до эфира Листьева откачивали медпрепаратами. Лишь когда на горизонте замаячило увольнением, Влад Листьев взялся за ум и порвал со спиртным.