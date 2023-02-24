Зрители бы точно рыдали: какие сцены вырезали из сериала «Бригада»

Гангстерская сага о дружбе и России 1990-х стала культовой в том виде, в котором вышла на экране, хотя в телевизионный вариант «Бригады» вошли далеко не все сцены. Некоторые из них позволяют по-новому взглянуть на персонажей.

Первым эпизодом, что лег под «нож» режиссера монтажа, стал гипноз охранника Белова. Володя-опер в исполнении Андрея Панина водит перед ним клинком ножа, обещая прекратить преследования чеченцев и обеспечить уход от ответственности. Так выяснилось, что капитан Каверин — человек многих талантов.

Широкий кругозор милиционер демонстрирует в другой вырезанной сцене — где осматривает свой дом, расстрелянный из пулемета. Отвечая на вопрос о том, почему он не нейтрализует Сашу Белого, он приводит в пример традиции гуанчей — коренного народа Канарских островов, где принято убивать не объекта мести, а его близкого человека.

Другие эпизоды, которые можно было найти только на DVD, связаны с Белым. В одном его жена утешает его после гибели друзей, а в другом он забирает у сына пистолет, ссылаясь на то, что с малолетства с пушкой в руке ходить не стоит. В той же сцене он отказывается от переезда в Америку.