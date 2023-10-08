Зрители ахнули: вот что вытворили Басков и Киркоров на концерте Лазарева

Шоу Сергея Лазарева не обошлось без происшествий. Николай Басков и Филипп Киркоров не усидели в зале и устроили настоящее представление.

Певец был в шоке, когда увидел, как его товарищи поднялись на сцену.

«Я думал, вы в ложе», — произнес растерянный исполнитель, после чего истерично засмеялся.

Видимо, Лазарев сразу понял, что сейчас начнется нечто из ряда вон выходящее.

Золотой голос России забыл, кто главная звезда вечера, и выступил со стендапом.

«Во-первых, нам приятно, что мы не покупали билеты. Киркоров купил дорогой букет, а я подешевле, потому что он Примадонн и я не могу быть с ним на одном уровне», — сказал блондин, чем заставил смеяться весь зал.

Коллеги вручили свои букеты другу и лишь после этого удалились. А народ еще долго обсуждал увиденное.