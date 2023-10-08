Зрители ахнули: вот что вытворили Басков и Киркоров на концерте Лазарева
Не рассмеяться было невозможно.
Шоу Сергея Лазарева не обошлось без происшествий. Николай Басков и Филипп Киркоров не усидели в зале и устроили настоящее представление.
Певец был в шоке, когда увидел, как его товарищи поднялись на сцену.
«Я думал, вы в ложе», — произнес растерянный исполнитель, после чего истерично засмеялся.
Видимо, Лазарев сразу понял, что сейчас начнется нечто из ряда вон выходящее.
Золотой голос России забыл, кто главная звезда вечера, и выступил со стендапом.
«Во-первых, нам приятно, что мы не покупали билеты. Киркоров купил дорогой букет, а я подешевле, потому что он Примадонн и я не могу быть с ним на одном уровне», — сказал блондин, чем заставил смеяться весь зал.
Коллеги вручили свои букеты другу и лишь после этого удалились. А народ еще долго обсуждал увиденное.
«Басков всегда найдет, что сказать. Филя всегда найдет костюм клоуна», «Басков восхищает своим чувством юмора», «Молодцы, друзья настоящие», — пишут в Сети.