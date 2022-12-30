Зрителей «Великолепного века» обманули: как на самом деле погибла валиде-султан

Мать Султана Сулеймана или валиде-султан — одна из самых ярких и противоречивых героинь культового сериала «Великолепный век». Ее история подошла к концу во втором сезоне проекта, что немало расстроило зрителей.

При этом многие из них даже не догадываются о том, что сценаристы их обманули. По сюжету родительница правителя Османской империи скончалась вскоре после того, как у нее случился инсульт. Валиде-султан узнала о том, что Ибрагим-паша не хранит верность ее дочери Хатидже, что становится для нее большим потрясением.

Ситуацию усугубила Хюррем, которая заявила, что расскажет Хатидже правду. Этот разговор буквально добил Хавсу. Вот только все это не более чем выдумка. В официальных источниках нет достоверной информации о том, что же именно послужило причиной смерти валиде-султан. Известно лишь, что она скончалась в возрасте 55 лет, а последние годы своей жизни провела в окружении внуков.