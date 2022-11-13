Зрителей в СССР пожалели: чем должен был закончиться любимый всеми «Карнавал»

Фильм «Карнавал» можно смело назвать шедевром советского кинематографа. Главную роль в картине сыграла Ирина Муравьева. Участь ее героини оказалась незавидной.

Юная Нина Соломатина всей душой хотела покорить Москву. Главная мечта девушки — стать известной артисткой. Увы, исполнить ее помешали наивность и глупость.

В конце Соломатина вынуждена вернуться ни с чем в родную деревню, где ее ждет больная мать. Но все должно было сложиться еще хуже. Любимая всеми лента могла закончиться иначе, если бы Татьяна Лиознова попросту не пожалела зрителей.

В одном из интервью режиссер призналась, что конечную сцену даже отсняли, но в итоге решили обойтись без нее. В данном эпизоде Соломатина встречает на Курском вокзале цыганку, которая говорит ей о том, что в ее животе — ребенок, но родиться ему не суждено.