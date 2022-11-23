Зрителей пожалели: ужаснетесь, почему финал «Жестокого ангела» скрыли от россиян
Создатели наказали героиню за ее прегрешения.
Сериал «Жестокий ангел» выгодно отличается от других латиноамериканских теленовелл. Главная героиня полюбилась россиянам за то, что не была беззащитной овечкой с потрепанной судьбой. Нисси хитра и расчетлива, она не видела никаких преград на пути к своей цели. За ней следила каждая домохозяйка, надеясь на счастливый финал после просмотра 120 серий.
Героиня устраивается работать няней в богатый особняк и начинает охоту на одного из членов состоятельного семейства. Будучи девушкой из очень бедной семьи, она решает навсегда порвать с неказистой жизнью и выйти замуж за миллионера.
Изначально в теленовелле была драматическая концовка. Дело в том, что «Жестокий ангел» 1997 года — это ремейк сериала 1976 года, где главную роль сыграла небезызвестная Сюзана Виейра. Ее героиня погибает в заключительной серии после родов.
Таким способом сценаристы и режиссер наказали героиню за все ее проделки. Однако создатели ремейка решили порадовать возмущенных зрителей и подарили им хэппи-энд, где коварная Нисси все-таки выходит замуж за Родриго. Вопрос бедности был успешно решен, и все герои остались счастливы.