Зрителей пожалели: ужаснетесь, почему финал «Жестокого ангела» скрыли от россиян

Сериал «Жестокий ангел» выгодно отличается от других латиноамериканских теленовелл. Главная героиня полюбилась россиянам за то, что не была беззащитной овечкой с потрепанной судьбой. Нисси хитра и расчетлива, она не видела никаких преград на пути к своей цели. За ней следила каждая домохозяйка, надеясь на счастливый финал после просмотра 120 серий.

Героиня устраивается работать няней в богатый особняк и начинает охоту на одного из членов состоятельного семейства. Будучи девушкой из очень бедной семьи, она решает навсегда порвать с неказистой жизнью и выйти замуж за миллионера.

Изначально в теленовелле была драматическая концовка. Дело в том, что «Жестокий ангел» 1997 года — это ремейк сериала 1976 года, где главную роль сыграла небезызвестная Сюзана Виейра. Ее героиня погибает в заключительной серии после родов.

Таким способом сценаристы и режиссер наказали героиню за все ее проделки. Однако создатели ремейка решили порадовать возмущенных зрителей и подарили им хэппи-энд, где коварная Нисси все-таки выходит замуж за Родриго. Вопрос бедности был успешно решен, и все герои остались счастливы.