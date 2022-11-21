Зрителей пожалели: как закончился роман Катерины со слесарем Гошей

С момента выхода мелодрамы «Москва слезам не верит» прошло уже более 40 лет, но до сих пор зрители с упоением спорят о финале фильма. Далеко не все оказались рады воссоединению Катерины и Гоши, полагая, что такой мужчина героине точно не нужен. В Сети уже предположили дальнейшее развитие отношений пары и пришли к выводу, что возлюбленный не принесет женщине счастья. Он может снова и снова наказывать Катерину внезапным уходом в случае их ссор или разногласий. Кроме того, Гоша со всеми своим комплексами не простит успешности избраннице, ведь он слишком зациклен на разнице их социальных статусов, уверены пользователи.

Автор Дзен-канала «Дневник московского кота » предположил, что если Катерина останется с таким человеком, то вскоре ей предстоит либо приносить свою карьеру в жертву, либо отказываться от отношений. А вариант, в котором Гоша находит в себе силы для саморазвития, кажется слишком неосуществимым.