Зрителей пожалели: как закончился роман Катерины со слесарем Гошей
В Сети предположили дальнейшее развитие отношений героев фильма «Москва слезам не верит».
С момента выхода мелодрамы «Москва слезам не верит» прошло уже более 40 лет, но до сих пор зрители с упоением спорят о финале фильма. Далеко не все оказались рады воссоединению Катерины и Гоши, полагая, что такой мужчина героине точно не нужен. В Сети уже предположили дальнейшее развитие отношений пары и пришли к выводу, что возлюбленный не принесет женщине счастья. Он может снова и снова наказывать Катерину внезапным уходом в случае их ссор или разногласий. Кроме того, Гоша со всеми своим комплексами не простит успешности избраннице, ведь он слишком зациклен на разнице их социальных статусов, уверены пользователи.
Автор Дзен-канала «Дневник московского кота» предположил, что если Катерина останется с таким человеком, то вскоре ей предстоит либо приносить свою карьеру в жертву, либо отказываться от отношений. А вариант, в котором Гоша находит в себе силы для саморазвития, кажется слишком неосуществимым.
«Гоша ужасен. Манипулятор, завистливый», «Гоша никакой не идеал, а стандартный абьюзер», «Катерину жалко, нашла себе сокровище на вторую половину жизни», — отметили комментаторы.