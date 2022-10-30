Зрителей обманули все, кроме Харатьяна: вы точно не заметили вопиющую хитрость в гремящих на весь СССР «Гардемаринах»

Так было лучше для фильма.

В советском кино часто переозвучивали актеров, чтобы голоса персонажей звучали лучше и были более подходящими к образу. Так произошло и со знаменитой приключенческой картиной Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!».

Из всех гардемаринов лишь актер Дмитрий Харатьян говорит и поет своим голосом.

Героя Сергея Жигунова озвучил Олег Меньшиков, а пел за него все тот же Харатьян. За Владимира Шевелькова говорит Андрей Гриневич, а песни вместо героя исполняет Олег Анофриев.

К слову, изначально Олег Меньшиков и должен был сыграть Александра Белова, но Жигунова нашли более подходящим для этой роли.