Зрителей обманули все, кроме Харатьяна: вы точно не заметили вопиющую хитрость в гремящих на весь СССР «Гардемаринах»
Так было лучше для фильма.
В советском кино часто переозвучивали актеров, чтобы голоса персонажей звучали лучше и были более подходящими к образу. Так произошло и со знаменитой приключенческой картиной Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!».
Из всех гардемаринов лишь актер Дмитрий Харатьян говорит и поет своим голосом.
Героя Сергея Жигунова озвучил Олег Меньшиков, а пел за него все тот же Харатьян. За Владимира Шевелькова говорит Андрей Гриневич, а песни вместо героя исполняет Олег Анофриев.
К слову, изначально Олег Меньшиков и должен был сыграть Александра Белова, но Жигунова нашли более подходящим для этой роли.