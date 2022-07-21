«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке

Владимир Пресняков взбудоражил зрителей, выступив на сцене со своим сыном Артемием. Знаменитая семья посетила фестиваль «Славянский базар».

Прославленный музыкант приехал на мероприятие в компании своей супруги Натальи Подольской и семилетнего наследника. Сначала артисты выступали сольно и дуэтом, а на одной из последних композиций Пресняков решил вывести своего сына, чем удивил присутствующих. Артемий не засмущался перед многотысячной толпой фанатов и эффектно станцевал под композицию отца «Все нормально».

«Артемий совершенно не стеснялся зрителей. На сцене он вел себя абсолютно раскованно», — пишет портал Prozvezd.info.

Как отметили поклонники, Пресняков поступает подобным образом далеко не в первый раз. Ранее музыкант выводил на сцену своего старшего сына Никиту, который в итоге стал успешным артистом. По словам фанатов, Артемия в будущем также может ждать творческое будущее, так что родители уже начали его готовить к сцене.