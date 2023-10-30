Зрителей лишили правильной «Кавказской пленницы»: вот что было в изначальном сценарии

«Кавказская пленница» — продолжение легендарной комедии Леонида Гайдая «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». Работа над ним началась сразу после выхода первой картины.

Сценарий неоднократно переписывали. Менялись идеи авторов, просил убрать или добавить некоторые детали сам Леонид Иович. В итоге от первоначального замысла мало что осталось.

Зрители, которые хохотали над приключениями Шурика и страданиями товарища Саахова в кинотеатрах, даже не подозревали, что сначала роль партийного функционера была вовсе не такой яркой. Вместо него соперником героя Демьяненко должен был стать снежный человек.

Разумеется, не настоящий. По задумке создателей, после неудавшегося похищения Нины Трус, Балбес и Бывалый должны были скрываться в горах и выдавать себя за йети, чтобы спутать следы.

На поиски невиданного чудовища планировали отправить экспедицию, возглавляемую ученым. Сыграть его предложили Михаилу Пуговкину. Шурик и Нина должны были войти в состав поисковой бригады.

По одним рассказам, историю про снежного человека не пропустили цензоры. По другим — сам Гайдай, которому хотелось максимальной оригинальности. В итоге часть сценария про похищение превратили в полнометражную картину.