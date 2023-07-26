Зрителей «Клона» пощадили: от постыдной привычки марокканцев любой схватится за голову

Сериал «Клон» вышел много лет назад, но его до сих пор пересматривают миллионы зрителей по всему миру. Проект многие критиковали за неправдоподобность: мол, не танцуют мусульманские женщины целыми днями в красивых нарядах, как это показано в сериале.

Есть и много других деталей, которые не совпадают с реальностью. Многие из них являются творческим допущением создателей сериала, чтобы сделать его более ярким и интересным. Но иногда это делали, чтобы защитить зрителей от не самого приятного зрелища.

Действие сериала «Клон» разворачивается в двух странах — Бразилии и Марокко. Во втором случае мы видим много колоритных местных праздников с танцами живота и обилием национальных традиций. Нередко герои в кадре едят, но делают это не совсем правильно.

Дело в том, что в Марокко принято складывать несъедобные части еды прямо на стол. Это могут быть кости животных или косточки из фруктов — все, что не получилось съесть. Вряд ли миллионы фанатов бразильского сериала хотели бы видеть такое на экране.