Зрителей «Клона» пощадили: от постыдной привычки марокканцев любой схватится за голову
Такое по телевизору лучше не показывать.
Сериал «Клон» вышел много лет назад, но его до сих пор пересматривают миллионы зрителей по всему миру. Проект многие критиковали за неправдоподобность: мол, не танцуют мусульманские женщины целыми днями в красивых нарядах, как это показано в сериале.
Есть и много других деталей, которые не совпадают с реальностью. Многие из них являются творческим допущением создателей сериала, чтобы сделать его более ярким и интересным. Но иногда это делали, чтобы защитить зрителей от не самого приятного зрелища.
Действие сериала «Клон» разворачивается в двух странах — Бразилии и Марокко. Во втором случае мы видим много колоритных местных праздников с танцами живота и обилием национальных традиций. Нередко герои в кадре едят, но делают это не совсем правильно.
Дело в том, что в Марокко принято складывать несъедобные части еды прямо на стол. Это могут быть кости животных или косточки из фруктов — все, что не получилось съесть. Вряд ли миллионы фанатов бразильского сериала хотели бы видеть такое на экране.