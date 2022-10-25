Зрителей «Империи Кесем» пожалели: правда о братьях Гиреях вызвала оторопь

Братья Мехмед и Шахин Гиреи стали одними из главных героев первого эпизода сериала «Империя Кесем». Одни зрители долгое время не понимали, откуда взялись эти персонажи в продолжении «Великолепного века», другие же вспомнили, что в начале посвященной султану Сулейману саги о династии Гиреев упоминалась Валиде-султан.

Говорила же она о них неспроста. Как оказалось, Валиде-султан и братья Гиреи имели родственную связь. Впрочем, это далеко не единственный факт, который говорит о том, что турецкие сценаристы ловко переписывали биографии исторических персонажей.

Участь братьев в картине оказалась незавидной. Мехмед остался без своей возлюбленной, а затем, заключив сделку с Ахмедом, потерял и Шахина. Тот, в момент когда его уводят стражники, бросает в лицо родственнику обвинения в предательстве. В реальности же все было совершенно иначе: правда о братьях Гиреях вызвала оторопь у зрителей, которых создатели проекта попросту пожалели, а потому не раскрыли все карты.

На самом деле Мехмед устроил вооруженное восстание, за счет чего пришел к власти в Крыму. При этом он сделал Шахина своим главным помощником. Ахмед же такой выходки не простил, после чего началась новая кровавая глава в битве за крымский престол.