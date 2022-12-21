Зрителей фильма ужасов пожалели: от правды о культовом «Крике» вам станет дурно

Среди всех фильмов ужасов «Крик» занимает особое место. Этот проект заслужил право называться культовым: его популярность превзошла все ожидания создателей, которые умело скрыли от публики самое главное. Оказалось, что история, рассказанная в картине, не выдумка. Реальным оказался и главный злодей — его прототипом стал реальный человек по имени Дэнни Роллинг.

Будущий маньяк родился весной 1954 года. С виду его семья казалась счастливой, но за закрытыми дверями творились страшные вещи. Отец Роллинга прошел войну в Корее, что не лучшим образом сказалось на его психике. Глава семейства постоянно избивал жену, оскорблял детей: Дэнни рос в ужасной обстановке, в которой подвергался садистским издевательствам со стороны самого близкого человека.

Став взрослым, он поспешил сбежать из дома в армию, откуда его выгнали за употребление запрещенных препаратов. Дэнни уехал жить к деду, вскоре женился, стал отцом. Но семейная жизнь не задалась. Роллинг начал вести себя как его отец, с чем его супруга мириться не стала — она забрала дочь и сбежала от тирана.

После этого состояние Дэнни стремительно ухудшилось, и он начал творить свои бесчеловечные преступления. Так он вошел в историю как гейнсвиллский потрошитель и, как бы это ужасно ни звучало, стал источником вдохновения для сценариста «Крика» Кевина Вильямсона.