Зрителей фильма «Мужики!..» 40 лет смущало лишь одно: секрет наконец раскрыт

Драма «Мужики!..» и сегодня вызывает бурю эмоций. Однако у многих как советских, так и российских зрителей оставалось немало вопросов к картине. И главный из них касается завязки истории.

Павел отправляется в армию, а затем уезжает на север. У него была невеста Настя, которую он оставил беременной. Мать Павла написала сыну о том, что девушка ждет ребенка непонятно от кого. Пока герой пребывал на севере, Настя родила дочь, вышла замуж и усыновила двух мальчиков. После смерти супруга она приехала к родителям Павла, которые ее приняли. Но Настя умерла, а детей хочет забрать опека.

Зрителям было непонятно, почему тема сиротства кажется уж слишком массовой, будто речь идет о военных годах. Но ведь сюжет разворачивается в 70-е, когда проблема детей, оставшихся без родителей, не была так актуальна, как в 40-е. Смущало и то, что Павел не навещал родителей 12 лет.

Дело в том, что сюжет создавался не в то время, которое показано в фильме. Оказывается, сценарист Валентин Дьяченко сам отбывал срок в лагерях в 40-х годах, а позднее он усыновил двоих детей. То есть он рассказал отчасти свою историю, которую киношникам пришлось переносить в 70-е. Отсюда и такой сумбур.

Так, логичнее предположить, что Павел был в лагерях, а не на севере. Тогда становится понятно, почему он так долго пропадал, как пишет автор канала «А еще очки нацепила!».