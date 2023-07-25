Зрителей держат за глупцов: участница «Кондитера» раскрыла главный обман шоу

Шоу «Кондитер» уже несколько лет не теряет своей популярности. Миллионы зрителей наблюдают за кулинарными поединками талантов со всей страны, а руководит всем процессом Ренат Агзамов, который известен строгостью своего характера и агрессивным нравом. Но, как оказалось, все это лишь образ телеведущего.

По словам Татьяны Басковой, которая стала участницей седьмого сезона проекта, зрителей все годы вводили в заблуждение. Вне камер Агзамов отличается добродушием и отзывчивостью и не стремится кричать на молодых кондитеров.

«Он такой классный, веселый, прикольный! Ощущение, что мы с ним давние знакомые», — цитирует слова Татьяны «Комсомольская правда».

И после участия в проекте Татьяна полностью изменила свое мнение и о шоу, и о ведущем. Она благодарна Агзамову за поддержку, а его похвала оказалась очень важна для нее.