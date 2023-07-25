Зрителей держат за глупцов: участница «Кондитера» раскрыла главный обман шоу
Девушка не стала умалчивать, что творится за кулисами шоу.
Шоу «Кондитер» уже несколько лет не теряет своей популярности. Миллионы зрителей наблюдают за кулинарными поединками талантов со всей страны, а руководит всем процессом Ренат Агзамов, который известен строгостью своего характера и агрессивным нравом. Но, как оказалось, все это лишь образ телеведущего.
По словам Татьяны Басковой, которая стала участницей седьмого сезона проекта, зрителей все годы вводили в заблуждение. Вне камер Агзамов отличается добродушием и отзывчивостью и не стремится кричать на молодых кондитеров.
«Он такой классный, веселый, прикольный! Ощущение, что мы с ним давние знакомые», — цитирует слова Татьяны «Комсомольская правда».
И после участия в проекте Татьяна полностью изменила свое мнение и о шоу, и о ведущем. Она благодарна Агзамову за поддержку, а его похвала оказалась очень важна для нее.